《中導條約》本月初正式失效後三周，美國隨即在18日試射了一枚此前受這一條約限制的陸基巡航導彈。應俄羅斯和中國的要求，當地時間22日下午、北京時間今天凌晨，聯合國安理會在「對國際和平與安全構成威脅」的議題下，就此事召開緊急會議。據大陸央視新聞報導，不少安理會成員國都強調，美國此舉破壞國際和平與安全，《中導條約》失效將對全球軍控努力產生負面影響。

聯合國秘書長裁軍事務高級代表中滿泉就美國試射導彈的相關情況做了通報。在通報中，中滿泉對《中導條約》的失效表示遺憾，呼籲尋求國際軍控新路徑，並敦促美國和俄羅斯避免採取任何可能產生不穩定影響的措施，阻止不穩定武器的擴散，維護世界和平與穩定。

美國代表在發言中堅稱，在俄羅斯持續違規的情況下，美國不能留在《中導條約》當中。俄羅斯代表堅決否認了美國的指責，對美國單方面退出《中導條約》並恢復中程導彈開發和測試進行了強烈譴責。

俄羅斯代表還指出，8月2日美國正式退出《中導條約》，8月18日美國就成功試射該條約禁止的導彈，美國不可能在短短幾周內研制出該導彈，這只能說明美國破壞條約蓄謀已久。

《中導條約》是一項具有里程碑意義的協議，它曾在促進歐洲穩定、推動冷戰結束方面發揮了重要作用。條約失效可能觸發新一輪軍備競賽，世界將失去寶貴的「核戰爭制動器」。國際社會擔心，「潘多拉魔盒」由此重新打開。當天在安理會的會場上，呼籲銘記冷戰教訓、珍視和平的呼聲格外響亮。

(中時 )