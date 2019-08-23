美國「紐約時報」（NYTimes）今天報導，以色列已對伊拉克一處軍火庫發動至少一次空襲。
準軍事部隊「人民動員」（Hashed al-Shaabi）在伊拉克的訓練基地與軍火庫過去一個月發生一連串爆炸。人民動員大部分是由親伊朗民兵組成。
以色列已多次轟炸鄰國敘利亞的伊朗目標，但行動範圍擴大到伊拉克，可能會破壞華府與巴達格（Baghdad）當局之間的關係。1981年，伊拉克曾發生奧西瑞克（Osirak）核反應爐遭以色列空襲的事件。
紐時報導，一名資深中東情報官員表示，以色列上個月轟炸巴格達北方的一處基地；兩名美國官員則聲稱，以色列近日在伊拉克發動多次空襲。
人民動員副指揮官穆哈迪斯（Abu Mehdi al-Muhandis）已表明這波襲擊是華府所為。他身為民兵首領，懷有強烈的反美意識，美方因此將他列入恐怖分子黑名單。
但人民動員的首領費雅（Faleh al-Fayyadh）撤回相關指控，表示調查仍在進行。
他表示，「初步調查」發現這些事件為「外部預謀行為」。
費雅還說，調查將繼續進行到能準確指出責任歸屬，以致採取適當立場。
(中央社)
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