遭監禁30天後 俄反對派領袖納瓦尼獲釋 15:502019/08/23 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 克林姆林宮頭號批評者納瓦尼發言人表示，遭監禁30天後，納瓦尼今天獲釋。 莫斯科當局不准反對派人士參與9月莫斯科市議會選舉，納瓦尼因而發起抗議活動遭判監禁。 法新社報導，根據納瓦尼（Alexei Navalny）發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）在推特（Twitter）公布照片顯示，納瓦尼帶著微笑步出監獄。 (中央社) #發言人 #反對派 #莫斯科 #譯者 #監獄 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 擔憂！英駐港雇員遭陸拘留 加國這決定引關注 - 時事 漁翁之利？日韓情報交換終止 這些國樂了 - 國際 郭台銘選總統 陸官媒表態了 - 國際 美若再以關稅施壓 陸誓言報復 - 國際 日本神戶燒肉店和牛不純 疑供應商造假 - 時事 - 中央社 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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