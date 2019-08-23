克林姆林宮頭號批評者納瓦尼發言人表示，遭監禁30天後，納瓦尼今天獲釋。

莫斯科當局不准反對派人士參與9月莫斯科市議會選舉，納瓦尼因而發起抗議活動遭判監禁。

法新社報導，根據納瓦尼（Alexei Navalny）發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）在推特（Twitter）公布照片顯示，納瓦尼帶著微笑步出監獄。

(中央社)

#發言人 #反對派 #莫斯科 #譯者 #監獄