徐耀昌涉圖利廢土案 高院判無罪暫保縣長職位 15:512019/08/23 工商 數位編輯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 (苗栗縣長徐耀昌涉廢土案23日結果出爐。圖/何冠嫻攝) 苗栗縣長徐耀昌涉嫌圖利廢土案，二審在今宣判；高等法院於周五審結後，大逆轉改判徐耀昌無罪，暫保縣長職位；全案仍可上訴。 據了解，徐耀昌遭控1988年擔任頭份鎮長與祕書陳順興涉及頭份鎮垃圾土掩埋場棄土弊案，同意業者申請將棄土倒入頭份垃圾場，並濫開不實棄土證明，圖利業者1291萬多元，台北地方法院2013年依圖利罪判處有期徒刑9年、褫奪公權6年。 (工商 ) #徐耀昌 #縣長 #廢土 #法院 #業者 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗栗縣政府邀集石虎協會理事長 教導石虎生態學 18:482019/08/19 生活 徐耀昌主持苗栗縣108年全縣運動大會 不滿會場國旗污損點名照南國小校長改善 16:302019/08/20 生活 苗栗中小學校長會議 徐耀昌允諾提高校長健檢費至5000元 13:122019/08/22 生活 退而不休 油協祥和志工隊獲全國績優志工團隊獎 18:392019/08/22 生活 徐耀昌允提高校長健檢費至5000元 04:102019/08/23 地方新聞 苗栗縣長徐耀昌被控賣棄土證明圖利廠商 高院宣判 07:312019/08/23 社會 苗栗縣長徐耀昌被控賣棄土證明圖利廠商 二審逆轉改判無罪 10:112019/08/23 社會 棄土案審宣判 徐耀昌稍後回應 10:392019/08/23 政治 棄土案二審逆轉無罪 徐耀昌出面回應 11:242019/08/23 政治 徐耀昌判無罪 民進黨：尊重 13:102019/08/23 政治 社會熱門新聞 軍公教年改 大法官會議宣告部分違憲 - 社會 特勤購菸最大戶 原來都是為她買 - 社會 史上最悲情 吳宗憲買一條菸賠一生 - 社會 軍公教年改 合憲三大重點 - 社會 軍公教年改釋憲案 大法官會議下午公布結果 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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