(苗栗縣長徐耀昌涉廢土案23日結果出爐。圖/何冠嫻攝)

苗栗縣長徐耀昌涉嫌圖利廢土案，二審在今宣判；高等法院於周五審結後，大逆轉改判徐耀昌無罪，暫保縣長職位；全案仍可上訴。

據了解，徐耀昌遭控1988年擔任頭份鎮長與祕書陳順興涉及頭份鎮垃圾土掩埋場棄土弊案，同意業者申請將棄土倒入頭份垃圾場，並濫開不實棄土證明，圖利業者1291萬多元，台北地方法院2013年依圖利罪判處有期徒刑9年、褫奪公權6年。

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