辛辛那提女網賽十大好球，謝淑薇也上榜。（嵌入自臉書）

美國網球公開賽今晨公布單打籤表，世界排名30的謝淑薇名列女單第29種子，她也在臉書粉絲團表示，很開心能完成同1年四大賽單打皆獲種子的目標，甚至說即使明天離開這個世界，她也能輕輕地告訴自己：「我沒有遺憾了：）」

謝淑薇能如此欣慰，當然是以33歲之齡，今年在考驗體能、競爭激烈的單打賽場，仍能占據一席之地，尤其過去她曾經一度以雙打賽場為主。如今回到單打，沒有資源還滿身是傷，但她把心思放在網球上，於單打戰場放手去飛，感恩的直說自己很幸運。

「不論我在哪裡，都會很幸福。每天腳踏實地、心懷善念，讓我的每一天都更加美好。」謝淑薇在臉書寫著：「即使明天離開這個世界，也能輕輕地告訴自己：『我沒有遺憾了：）』」

謝淑薇這次美網籤運也不錯，首輪將碰上會外賽出線對手，次輪可能遭遇剛滿23歲的捷克小將穆丘娃（Karolina Muchova），世界排名47也不高，謝淑薇有機會突破過去最多3度止步美網次輪的門檻。

若能締造生涯美網最佳成績，謝淑薇可能在32強碰上小威廉絲（Serena Williams）或莎拉波娃（Maria Sharapova）。小薇和莎娃美網首輪就狹路相逢，也是一大焦點。

(中時電子報)