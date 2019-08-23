本週六(8月24日)英超多場精彩大戰，晚上19:30切爾西將於主場迎戰升班球隊諾里奇。聯賽兩場不勝的切爾西今仗肯定全力爭勝，但面對升班球隊諾里奇卻未必能如意取得3分積分。

目前排在第15位的切爾西兩場聯賽僅得1分，只取得1進球並失5球，可見後防非常不穩，前線火力亦出現問題。反觀諾里奇排在第11位，兩場比賽得1勝1負，兩場得4個進球失5球，防線雖出現問題，但火力相當強勁，其中前鋒普基兩場比賽包辦全部4個進球，相信面對切爾西不穩的防線，亦能取得進球。

芬蘭前鋒普基(圖左)英超已進了4球。（達志影像）

雙方更兩次交手都打成平手，但切爾西面對巨大壓力，加上主場作戰，必定希望全力爭勝，望大勝而回，因此相信大球(中位數2.5)能順利開出，諾里奇能在比賽中取得進球。

切爾西本季重用年輕球員，成績暫不及從前。（達志影像）

週日00:30上演榜首大戰，利物浦主場迎戰兵工廠。雙方近7次對賽兵工廠未嗜一勝，利物浦得4勝3和，其中三場利物浦主場出擊都取得勝利，而且都開出大球(中位數2.5)，包括上仗主場大勝5:1的賽事，其中利物浦射手費爾米諾大演帽子戲法，助球隊擊敗對手。

利物浦球差較優勝，位居英超首位。（達志影像）

在數據一面倒支持下，相信利物浦本場賽事能順利擊敗兵工廠，並且大勝而回，繼續坐穩榜首席位。

兵工廠跟利物浦同樣有6分，只因球差不及對方排第二位。（達志影像）

週日晚上23:30，熱刺將於主場迎戰紐卡索聯。上仗以2:2打平曼城的熱刺，以4分積分排聯賽第6名，兩輪聯賽合共取得5個進球失3球。

熱刺上仗賽和曼城，目前聯賽排第六位。（達志影像）

反觀紐卡索聯開季後兩場比賽都落敗收場，只取得1進球共失4球，可見球隊深受易帥影響未能發揮出水準，而面對實力強橫的熱刺，相信也只落得輸球的下場。雙方近3次對賽，熱刺都小勝1球，因此相信這次比賽熱刺也能順利取得3分積分，而紐卡索聯則繼續輸球，繼續留在降級區。

紐卡索聯是英超目前四支零分球隊之一。（達志影像）

(中時電子報)