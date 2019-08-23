美軍對台軍售F-16戰機、兩岸關係緊張之際，總統蔡英文首度赴金門太武山忠烈祠，出席「823六十一週年中樞紀念儀式」。對於中國大陸限縮自由行等議題，蔡英文表示，今年推出秋冬旅遊補助，離島地區加倍補助，希望讓旅行業者受惠。

1958年爆發八二三砲戰，金門、廈門之間「砲打砲、門對門」，是兩岸最後一次大規模軍事衝突。

蔡英文今日首度赴金門參與八二三砲戰紀年儀式，她表示，61年前先人不分先來、後到，也不分族群、軍民，大家一起歷經了八二三砲戰跟試煉，共同守住了中華民國台灣。沒有當年的浴血奮戰，就沒有我們今天自由、民主的中華民國台灣。「八二三」的精神，就是台澎金馬是生命共同體，國人團結國家一體。

蔡英文表示，未來也會對區域和平穩定做出貢獻，相信每個人都是國軍的後盾，有了堅實的國防，勇敢自信、站在民主自由的最前線。當各界紀念八二三的時候，不要忘記「八二三」精神，台灣一步都不會退讓，讓大家守護中華民國台灣。

中國大陸在8月1日暫停旅客來台自由行申請，加上近日美國總統川普宣布對台軍售F-16戰機等議題，導致兩岸關係恐出現10多年來最差的局面。

對於陸客自由行遭限縮的問題，蔡英文表示，台灣人是很喜歡旅遊的，所以政府去年推出暖冬方案，得到很大的迴響，今年會再推出秋冬旅遊方案，希望喜歡旅遊的國人可以到台灣各處走走看看、更認識台灣，政府也鼓勵消費、鼓勵旅遊。尤其是對外島旅遊有加倍的補助，在地的金門縣長楊鎮浯也提出了蠻多的觀光措施，希望能夠吸引更多的旅客。

另外，東南亞地區有很多我們金門的鄉親，希望他們能夠回到他們的故鄉走走看看，所以政府也會強化東南亞，以及其他來源國的觀光旅客。此外，今年的觀光客也是持續在增長，去年來台觀光的旅客已經突破了1,100萬人次，這是歷史新高。會持續擴大旅客的來源，讓旅客更多元、數量更多。

蔡英文指出，有些業者也因為這樣擴大旅客的來源及數量，以及增加國內旅客而受益，至於專做中國旅客的這些旅遊業者所面臨到的困難，政府也會去瞭解，並提供業者必要的協助。

(工商 )