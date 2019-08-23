資深製作人周遊（阿姑）24日將過82歲生日，老公李朝永與親友23日為她舉辦壽宴，原本要辦6桌，因為阿姑的好人緣爆桌變28桌。阿姑說，她原本打算在壽宴上秀出老公李朝永40年前追求她時親手寫的血書，血書上寫著「玉真（周遊本名），我永遠永遠永遠愛你。朝永」，但後被兒子以「壽宴是喜事還是別拿這種東西」勸阻才作罷。但想起李朝永的好，阿姑仍誇說「古時有王寶釧，現代有李朝永與周遊」。

周遊82歲壽宴，李朝永獻吻。（陳俊吉攝）

周遊82歲壽宴，老公李朝永及兩個兒子、乾女兒都齊聚。（陳俊吉攝）

兩年前曾鬧外遇的李朝永，壽宴上再度與阿姑合唱〈神鵰俠侶〉，他希望大家能為他們帶來祝福。被問李朝永這兩年表現如何？阿姑表示，雖然現在有時想起，還是會很氣，但李朝永總會對她說「我從來沒離開過」、「夫妻在一起，妳一定要相信我」。現在的她什麼都有了，兩個兒子對他非常孝順、讓她很有面子，她只想以後怎麼快樂生活，還想去環遊世界。

至於原本要公開秀出來的「血書」，阿姑說，那是李朝永40年前追求她時所寫，當年她原本去美國不回來了，結果李朝永講電話講到哭了，他咬破自己手指寫下永遠愛她的血書，結果寫到後面血乾了，他用刮鬍刀再刮破繼續寫，讓她非常感動，也因為這封血書，兩人才又在一起。事隔40年，她一直珍藏著這紙手帕，而且都從白手帕變黃了。

周遊的優秀導演兒子馮凱。（陳俊吉攝）

周遊的導演兒子馮凱專程放下大陸的工作回台參加壽宴，他表示，只希望媽媽健康快樂就好，「李先生（指李朝永）也對她很好，分攤了一些我們身為兒子無法做到的陪伴，他們兩個好，我們就放心了。例如那天地震，我很擔心，但因為有李先生在，就覺得ok」。他說媽媽這輩子太不平凡，現在到了這年紀，最希望她平凡、平靜、平安，因為她值得享受幾年平凡、平靜的日子，不過一切都是媽媽開心就好。

周遊表示，很多人常問她「幾歲了」，但她都忘記幾歲了，只知道在有生之年，她還有年輕、還有愛、還有智慧、還有精神和體力，每一年她都會辦「愛的趴踢」，讓大家來聚會一下，「人家說見一次就賺一次，我是見一次賺一年」。

阿姑壽宴賀客盈門，演藝圈老友上官明莉、蔣黎麗、蘇明明、吳敏、王滿嬌、劉尚謙等人都出席祝壽。

(中時 )