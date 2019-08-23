出道17年的戴愛玲，歷經1年半時間籌備，終於熬出第10張專輯《失物招領》，過去曾有5年事業空窗期的她，也曾懷疑遇到瓶頸「是不是自己運氣不好？」但她換角度想，「能夠出到第10張專輯，在這麼不景氣的大環境中，我其實很幸運」。在新專輯中從幕前到幕後全程參與製作，戴愛玲也期許自己未來朝音樂製作人方向前進。

戴愛玲2004離開維京唱片後，曾經歷5年事業空窗期，當時重返PUB駐唱，卻有說不出的快活，至今戴愛玲依然享受在舞台上live演唱的感覺，對於歌唱始終保持熱忱。第10張專輯對戴愛玲來說是全新里程碑，首度全程參與製作，包括詞曲、製作、錄音、混音等，同時也上歌唱、表演、舞蹈、吉他演奏等課程，全方位學習。

繼2017年專輯《了不起寂寞》後，戴愛玲再度合作金曲製作人蕭賀碩、嚴云農。戴愛玲透露，蕭賀碩像是嚴父，開給我好多功課和書單，讓我在短時間內快速成長；嚴云農則像是親切的摯友，他的感性能夠讓戴愛玲卸下心防，勇敢打開自己的內心世界，一邊落淚一邊分享自己的心情故事。

近年包括外公、同事、好友等人的離世，戴愛玲感受到這個世界的無常。她透露自己身為排灣族家庭裡的長女，壓力其實很大，「我最近這幾次搭高鐵回老家，途中我忍不住一直流淚，因為我總是一個人。」她說：「我來台北工作20年，忙碌的生活，讓我犧牲了很多陪伴家人的時間。但過去這1年多來，我學會敞開自己的心，不斷吸收、學習，找回我真正想做的自己。」

戴愛玲在第10張專輯重新認識自己，也決定剪掉留7年的20公分長髮，以全新短髮造型示人，此外她開始學習健身，從重訓及有氧運動中尋得堅定自我的意志力和正能量。她透露自己家裡就有一個小型健身房，運動器材一應俱全，每天早上只要有空，她一定會空腹快走半小時，享受飆汗的快感。戴愛玲出道第10張音樂大碟《失物招領》將於9/10數位上架、9/23實體發行。

戴愛玲推出第10張專輯《失物招領》。（索尼音樂提供）

出道17年的戴愛玲，歷經1年半時間籌備，終於推出第10張專輯《失物招領》。（索尼音樂提供）

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