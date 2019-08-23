員警靠近車輛盤查，1嫌開槍自戕身亡。(呂筱蟬翻攝)

桃園市復興區23日凌晨6點多驚傳槍響，大溪警方獲線報，鎖定想趁颱風前夕盜採林木的山老鼠集團，綽號「阿賓」的鄭姓男子與2名同夥駕車至深山中，警方埋伏發現車輛未掛車牌上前盤查，未料鄭男竟亮槍，員警情急之下朝他腿部及肩膀各開1槍，他自知難逃法網，從車內副駕駛座爬往後座飲彈自盡。

據了解，鄭姓男子是遭判刑8年的毒品通緝犯，他躲藏於大溪、復興山區一帶，逃避入監服刑。大溪員警獲報埋伏跟監，發現嫌犯駕駛車輛未懸掛車牌上前盤查。

員警靠近車輛盤查，先將坐在後座的男子帶下車，此時坐在副駕駛座的鄭男，突然從手提包中掏出手槍，員警見狀先用左手將人壓制喝止，未料鄭仍頑強反抗，情急之下員警拔槍朝他左大腿開1槍，再朝左肩再開1槍，鄭男奮力從副駕駛座爬往後座，竟持槍朝自己的眉心開1槍，因為是改造槍枝，子彈並未貫穿頭部，員警趕緊將人送醫，急救後宣告不治。

通緝犯遇盤查亮槍 警反制1嫌自戕身亡

(中時 )