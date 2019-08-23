前行政院長張善政23日出席「第2屆潮創客大賽」頒獎典禮並接受訪問談重啟核四議題。（姚志平攝）

國民黨總統候選人韓國瑜與國政顧問團昨發表能源政策，並談到重啟核四議題，民進黨中央、立院黨團、行政部會及蔡總統都跳出來回應，前行政院長、韓國瑜國政顧問團總召張善政今受訪表示，這題目是民進黨最擔心的，因為民眾擔憂空汙，我們訴求用電安全跟空氣不汙染，民進黨都做不到，第一個政見就打到民進黨神主牌，點出他們弱點。

張善政指出，2015年馬總統時代，台電曾編列預算計畫將核廢料送到國外處理，雖然國民黨當時立院席次過半，但那時候民進黨發揮少數干擾力量，讓很多案子過不了，提出的案子不了了之；他擔任行政院長任內，民進黨席次過半，整個預算被退回來。

針對經濟部回應，所謂將核廢料送到國外處理，只是將核廢料送到國外減少容積，處理完後還是送回台灣，質疑張善政少說這段，也未說明高階核廢料送回來要放哪裡？

張善政今受訪反擊經濟部說法，張善政表示，經濟部沒否認我們2016年送案到立院，當時有辦法處理經濟部也沒否認，現在應該要注意經濟部什麼沒講，而不是講些什麼轉移我們的焦點。

至於新北市長侯友宜對於自家人核電政策似乎不埋單，直言重啟核四是假議題，張善政解釋，我們想強調的是核廢料是有辦法處理，反而是民進黨稱沒有燃料棒、核廢料無法處理都是騙人的，是民進黨故意遮掩造成的錯誤印象，所以侯市長的意思跟他一樣就沒問題。

民進黨副秘書長林飛帆昨開記者會嘲諷，韓的國政顧問都是當年喊633的「噗嚨共」團隊，都是擁護核電、擁核的成員。張善政不以為然表示，我們現在沒有講633，如果政策都拷貝633他也不用擔心，反倒是有網友認為，林一個月薪水9萬元，當然要出來替主子講話。

(中時 )