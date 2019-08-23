新北市長侯友宜今天宣布成立「新北市獅子軍」，打造友善失智症城市。（譚宇哲攝）

新北市長侯友宜今天宣布成立「新北市獅子軍」，打造友善失智症城市。（譚宇哲攝）

新北市65歲以上人口達56萬，依盛行率推估有4萬位失智長者，但真正接受診斷及服務的卻不到5成，新北市長侯友宜今天宣布成立「新北市獅子軍」，希望明年號召20萬獅子軍，透過2小時的失智症友善訓練課程，讓失智症關懷照顧能量深入鄰里，打造友善失智症城市。

侯友宜表示， 失智症常被誤以為老化，被發現比率不高，民眾也因此失去戒心、關心，以致沒有及時治療，且因失智的病情不可逆，所以等到發現不對勁就醫，往往都太遲。

根據新北市衛生局統計，新北市4萬位失智長者中，目前約有2萬人確診並領有身障手冊，但只有約5000人進一步接受治療。

侯友宜說，成立新北獅子軍，就是要透過公務人員數位學習、講師授課「失智友善天使基礎課程」2小時課程，培養對失智症友善服務知能，並安排有興趣服務者，前往居家附近的失智據點，陪伴長輩活動、協助職能治療、安全看視、電訪服務，甚至協助走失的失智患者回家等。

侯友宜說，希望2020能達到衛福部提出的失智家庭照顧者有5成以上獲得支持和訓練、罹患失智症有5成以上獲得診斷及服務、以及全新北市民有5％以上對失智有正確認識及友善態度，也就是「2020失智友善、台灣555」的三大目標。

(中時 )