工會主席施安娜：被港龍經理查問社交媒體截圖後解僱

國泰港龍航空公司空勤人員協會主席施安娜昨天突遭公司解僱，公司僅出示其臉書截圖，此外未給予任何理由。香港職工會聯盟今天舉行記者會聲援施安娜時表示，至今已有14名員工因反對「逃犯修例」活動而被解僱或辭退，其中有8宗疑與其曾發表的言論有關。

綜合港媒報導，國泰港龍公司代表昨天約談施安娜並出示臉書內容截圖，她承認屬於自己帳號後，就被立即解僱，公司並拒給理由。施安娜是航空業工會領袖，身兼香港空勤人員總工會副主席。針對施安娜遭國泰無理由解僱，香港職工會聯盟下午舉行記者會聲援。

報導說，施安娜在會中哽咽表示，公司原來這麼簡單就可以把她在港龍17年的努力完全抹殺。職工盟主席吳敏兒則指出，截至今天，整個航空業界及機管局，已有14名員工因近日反對「逃犯修例」活動而被解僱或辭退等；其中有8宗疑與其曾發表的言論有關。

吳敏兒強調，國泰港龍並沒有指出施安娜是否有違規，對施的立即解僱也不符合既有程序，此舉明顯針對施作為工會主席參與及發動同事參與反修例運動有關。

香港職工盟批評國泰此舉是白色恐怖，要求立即撤回解雇施安娜的決定，並表示近日將發起網路連署聲援並舉行抗議行動。

(中時電子報)