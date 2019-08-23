基隆市公車處指出，持續進行人事瘦身4分之1，像是清潔人員退休後也將遇缺不補。（許家寧攝）

針對公車處遭審計室糾正，市議員陳薇仲要求公車處提出具體改善辦法。（許家寧攝）

基隆市公車處每年虧損8500萬元，去年47條公車路線中僅2條賺錢，營運收入減少近1500萬，遭到基隆審計室糾正，公車處長陳新埤說，基市公車已編列308萬元預算，明年起將與雙北同步實施上、下車刷卡，掌握乘客大數據，作為未來營運路線調整參考。

基隆市議會23日進行審計室總決算報告，針對市公車部分路線載客率偏低，運輸收入逐年遞減，去年營運收入降至2億3352萬，累積虧損已經達到17億，加上人事等營運成本居高不下，未償債務恐持續攀升，造成市庫沉重負擔，要求市府檢討改善。

審計報告指出，市公車近5年來載客人數減少6.32％，另針對部分路線載客人數偏低，長年處於虧損狀態，建議市府評估加強推廣DRTS（需求反應式公共運輸服務）以彈性運輸取代不必要、重疊路線及營運成本，更有效配置整體營運資源。

市議員陳薇仲表示，市長林右昌對於調整公車票價回應「非常敏感」，既然市府承諾不調票價、保證不走民營化，也要求市府提出具體改善作法。對此，陳新埤說，除修理廠委外精簡1900萬元，也持續進行像是清潔人員等委外瘦身，已從400人減為300人。

陳新埤說，市公車每台只有一個刷卡機，預估120台大巴士後門再加裝一台刷卡機，含配線約5萬元，共需約308萬元，明年起就會比照雙北實施上、下車刷卡，未來透過大數據分析各地需求及各班次搭乘人數，審慎評估調整路線班次。

(中時 )