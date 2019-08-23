梁姓逆子弒母斬首拋下樓，23日再開審理庭，檢方痛斥他至今一滴淚都沒流，冷眼看一切如旁觀者，求處死刑，辯護人則幫腔稱無同理心是精神疾病的表現，梁姐再度替弟弟求情，拜託法官別判死，梁則首度開口說「對不起家人」，審判長諭知9月12日宣判。

33歲梁姓男子去年10月和卓姓母親發生衝突，竟持菜刀、開山刀狂砍母親37刀，刀刀見骨，卓婦氣絕後還慘遭剁頭、斷掌分屍，首級更被從12樓陽台丟下，梁事後全都推給酒醉、吸毒誤事，行凶過程都稱不記得、忘記了，桃檢依家暴殺人罪嫌起訴，並求處死刑。

公訴檢察官直言梁在警方上門時還懂得抵抗，認為他神智沒有問題，桃療鑑定也指出梁男雖然辨識行為能力下降，卻沒有到完全無法控制的地步，檢方認為，雖然法醫研究所報告唱反調、認為梁是因吸毒導致精神喪失才瘋狂殺人，但卻沒有說明造成瘋狂的原因，認為不足採信，直言案發至今梁都冷靜應答，就算看到母親被大卸八塊的照片仍無情緒波動，認定梁男有必要和社會永久隔絕，具體求處死刑。

梁的辯護人則說，梁男被警方逮捕時曾出言道謝，可見精神狀態受影響，強調無同理心也是精神疾病的一種，不能證明梁男毫無悔意，梁雖然無法交代犯案過程，但經提示已認罪、願意坦然面對刑責，認為是很好的研究個案，請求減刑。

梁則說自己是不知道該說什麼，不代表不後悔，首度表示「對不起家人」。梁姐再度幫弟弟求情，強調死者是媽媽、被告是弟弟，2人都是她至親，自己事發至今也不曾掉淚，還是覺得像一場夢，希望法官考量弟弟是被毒品所害、神智不清，請求別判死，對家屬是二度傷害。

(中時 )