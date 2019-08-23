三重區先嗇宮今日上午於先嗇宮廣場前舉辦捐贈儀式，由董事長李乾龍主持，將總價值高達67萬元295份食品及共1萬2750斤白米，捐給三重區公所後續將轉贈弱勢及低收入戶家庭，由三重區公所主任秘書蘇貞夙代表受贈，並頒發感謝狀表彰先嗇宮義行善舉。

李乾龍表示：「先嗇宮一直是社會公益的領頭羊」，弱勢家庭急需各界愛心資源投入，希望帶頭捐贈中元普渡物資，讓有能力幫助弱勢的人站出來，使弱勢家庭感受社會溫暖，這些物資能幫助真正有需要的家庭，真的是非常有意義的事情。

蘇貞夙表示，感謝先嗇宮中元普渡完，每年都會捐贈大量物資關懷三重區的弱勢民眾，廟方至今捐過的物資市值已經超過百萬元，每年物資都非常很豐富，有白米、米酒、醬油、罐頭等民生必需品，今天特別代表區長劉來通及受惠民眾，表達感謝之意。

先嗇宮總幹事張振隆說，先嗇宮每年號召民眾將祭祀供品轉做公益，給低收入戶及弱勢家庭實質幫助，這星期已有些民眾憑低收入戶證明單來領取物資，他們拿到東西都很高興。

(中時 )