因應白鹿颱風來襲，台南市災害應變中心今日二級一階開設，相關局處人員進駐待命，預定晚間8時再調升為二級二階開設，聽取相關氣象預報意見後，決定24日是否正常上班上課，預計24日上午將再提升為一級開設。

依據交通部中央氣象局研判資料，輕度颱風白鹿21日生成，後持續往西北西前進，24至25日最接近台灣，有登陸可能，為落實颱風期間道路管制，警察局已提前預置分配管制封鎖帶、交通錐等器材，另將密切回報地下道等易致災區域之災情查報，讓市民掌握即時災訊。

消防局則已加強救災器材整備，將救生艇置放於分隊前方可立即出動救災之位置，並試動船外機、掛放救生衣、照明設備，同時掌握救災人力編組，以因應緊急災害發生時需要。

教育局已責請各級學校先行巡視校園，特別是易淹水學校及學校地下室、排水溝清淤等。另因多所學校預計於明日進行班親會或親職座談會，教育局亦請各校先行研議因應措施，包含是否延期或其他備案，並請密切注意市府相關公告訊息。

環保局各區清潔隊22日已先加強巡清路面、車行地下道及其側溝系統垃圾與障礙物，颱風期間則提高戒備，加強雨前、中、後巡檢應變及人力調度、機具整備作業，另已連繫天然災害廢棄物清除開口契約廠商，整備人員及機具待命。

至於颱風期間如有停班課，勞工局提醒，颱風天勞工是否出勤，雇主仍應以「安全」為首要考量，並應遵守勞動部發布「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區首長通告各機關停止上班，勞工因而未出勤，雇主可不發工資亦不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。惟颱風係為天災難歸責於雇主，然雇主本於照顧勞工之立場，「宜」不扣發工資。

(中時 )