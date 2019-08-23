日本神戶燒肉店「燒肉六甲」業者今天說，店內提供「和牛」牛肉有部分是和牛與乳牛交配的「交雜種」牛肉，應是肉品供應商造假，正在研究是否提告，也願退還部分餐費給消費者。

日本共同社報導，業者正在研究是否對肉品供應商提出詐欺告訴。

日本神戶新聞NEXT報導，業者表示，會發生這種事，應是肉品供應商造假；用餐客人如果提出申請，就會退還部分餐費。

業者表示，被提供「交雜種」牛肉的是兵庫縣內有7家店的「燒肉六甲」，他們從2016年春天開始跟位於神戶市東灘區肉品供應商，買進高價的「和牛」牛肉。不過，這家肉品供應商被質疑有可疑之處後，在今年春天向他們說明，從來沒有出貨過「和牛」牛肉。

根據出貨單記錄每頭牛的識別號碼進行調查，多數都是「交雜種」牛肉；就算有和牛的識別號碼，也發生過每頭牛最多只有30公斤牛肉的部位，被記錄出貨逾100公斤的離譜案例。

相關人士說，這家肉品供應商在自己的店內也把「交雜種」牛肉標示為「和牛」牛肉，神戶市政府及近畿農政局日前已進入店內調查。

(中央社)