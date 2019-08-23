長中學生看到身穿黑衣靜坐的老師，都議論紛紛，私下也表達支持老師爭取合理薪資。（程炳璋攝）

長中董事長陳宗彥（藍衣者）快速進入會議室。（程炳璋攝）

台南市私立長榮中學8月停發部分薪水爭議，引起老師組教師會反彈，質疑學校將經營不善的責任推給老師承擔，學校董事會23日開會，數十名老師在暑假期間趕回學校，舉起標語參與靜坐。

在長中任教25年，長中老師蔡宏達沒想到走到這一天，他8月的學術研究費被扣發了3萬多，薪水幾乎等於腰斬。他說，學校比教資淺的年輕老師，因為薪級低，8月被扣薪後，扣除勞健保只剩2萬1000多元，比勞工基本薪資還低。

長榮中學在7月19日的校務會議後，傳出8月要扣發老師的學術研究費與職員的專業加給，全校250多位教職員工都受影響。雖然風聲在校內傳的沸沸揚揚，校方直到8月1日才發文通知，16日向老師說明，校內教職員也在當天決定成立教師會自救，全校170位老師陸續有135位加入。

長中教師會不滿學校董事會以社會少子化，造成招生不足當藉口，認為學校經營不善才是主因，甚至擔心校產被掏空。批評校方在還沒有與老師協商下，就片面扣發薪水是不對的作法。

長中教師會表示，老師對現任校長王昭卿帶領學校的作法無法信任，要求撤換校長與部分行政人員。

長中董事會23日開會討論扣發薪水引發的爭議，數十名老師在會議室外走廊舉牌靜坐，有畢業校友也返校表達支持，等待董事會的結論。

一位靜坐老師表示，相信董事會決議會補發扣薪，關鍵是補發多少？打幾折？是老師們能否接受的關鍵。長中董事長陳宗彥不願對外發言，逕自走入會場。

(中時 )