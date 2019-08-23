大千婦幼團隊自2013年開始，每接生1名寶寶即捐贈50元，分別給家扶基金會及勵馨基金會。（大千綜合醫院提供）

高危險妊娠產婦順產，苗栗縣大千綜合醫院婦幼團隊7月中旬喜迎第31314名大千寶寶的誕生，23日取諧音舉辦「生你一生一世」滿月慶生大會，院方準備象徵「十全十美」的10項禮物送給寶寶及媽媽，並分享高齡產婦應注意的事項，另推出生產做公益打卡活動。

第31314名大千寶寶的媽媽屬高危險妊娠產婦，生殖中心暨婦產科病房主任劉榮啟指出，劉姓產婦此次是第一胎，懷孕過程中有高血壓及糖尿病的狀況，平時接受胰島素注射治療，避免寶寶過大，在37周時提早自然產，生產時有肩難產的現象，不過經過「麥克羅伯式生產法」順利生產。

劉榮啟表示，寶寶受生母患有糖尿病影響，肺部發育較慢成熟，所以出生後有呼吸急促的現象，先在加護病房進行呼吸治療，觀察一周已順利出院，母子均安。醫師說明，高危險妊娠產婦除了需注意糖尿病、高血壓、前置胎盤等問題，還需注意寶寶是否早產，36周以下都算早產，應及早請醫師協助。

大千醫院表示，2013年起為幫助面臨困境的孩童與媽媽，婦幼團隊每接生1名寶寶就捐出50元給苗栗家扶及勵馨基金會，至今年6月累積捐贈金額46萬5350元，盼愛心延續舉辦公益活動，凡於大千產檢的孕婦或產婦至碧英大樓3樓門診區及8樓病房區拍照打卡就送精美禮物1份，詳細內容參照打卡點海報說明。

(中時 )