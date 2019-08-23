在外界持續黑韓下，造成國民黨縱統候選人韓國瑜民調持續下降，但國民黨新北市第10選區立委候選人林金結卻在此時準備了6萬支和韓國瑜合照的扇子，發送給土城、三峽選民尋求支持，之後還將製做50幅和韓國瑜、侯友宜合照的大型競選看板，用實際行動力挺韓國瑜，也是新北市第一個掛起合照表態挺韓的立委候選人。

曾經擔任土城順聖宮主委的林金結，原本也是前立委盧嘉辰的幕僚，目前也擔任新北市議員。由於關公信仰及盧嘉辰的關係，他也和郭台銘、王金平有交情。

對於國民黨總統初選迄今的紛爭，林金結表示，國民黨提名的立委候選人，當然要支持國民黨提名的總統候選人，「不然難道是要支持蔡英文？」他還指出，國民黨沒有分裂的本錢，唯有團結的國民黨，才有機會在2020總統大選中獲得勝選。

目前許多基層支持者普遍反對郭台銘與王金平、柯P另組同盟，林金結幕僚也認為，郭台銘曾經參與過黨內初選，在初選中落敗就應該要全力支持初選勝出者，不該從初選落幕迄今態度曖昧不明，反而失去了自己的格局與高度。

林金結則指出，雖然韓國瑜遭到抹黑民調下降，但他選擇在此時「開第一槍、力挺韓國瑜」，不但已經製做了6萬支和韓國瑜合照的扇子，廣發給三峽、土城地區的選民，也呼籲選民支持國民黨、支持韓國瑜。

林金結表示，接下來他還將製做50幅大型看板，其中25面將掛著和韓國瑜的合照，另25面則是與新北市長侯友宜的合照，用實際行動挺韓，「不然，大家就還要再苦4年」！

(中時 )