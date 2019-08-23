最高檢特偵組裁撤前最後代表作，中信金、國寶集團涉掏空、內線交易、炒股三大弊案，台北地方法院今(23)日下午4時審結宣判，合議庭依違反證交法內線交易等罪，判國寶總裁朱國榮有期徒刑12年4月，沒收犯罪所得1億5707萬多元、中信慈善基金會董事長辜仲諒無罪。

同案另六位被告，中信金董事長室專門委員張明田、辜家大總管吳豐富、小帳房張素珠、中信管理處前經理張友琛、前中信銀證券投顧董事李聲凱等5人也都判無罪；國寶員工林桂馨判3年8月。前中信金控副總經理陳俊哲未到案發佈通緝。

特偵組起訴本案時分為三大區塊，一為辜仲諒掏空中信集團3億美元轉匯私用，二是中信人壽併購台壽保時，涉高買國寶所提供房產等擔保品，圖利國寶近10億元；三為國寶在中信人壽併購台壽保的重大訊息未曝光前，大量買進台壽保股票，及炒作龍邦國際股票套利。

掏空中信資產部分，特偵組認定，辜濂松、辜仲諒父子於93年至96年間，為投資大陸北京市房產，利用投資不良債權名義，將中信金控資產透過中信商銀香港分行及台灣總行，層層轉匯至辜濂松、辜仲諒投資的境外公司，資金最後流入辜仲諒帳戶，總計掏空集團逾3億美元，但因辜濂松已死亡，獲不起訴。

圖利國寶部分，辜仲諒為順利以中信金控併購台壽保，與國寶集團總裁朱國榮私下達成協議，在2015年2月併購案核准前，即以國寶所有的房產承作擔保放款提供資金，而後再利用中信人壽資金高買擔保品，圖利國寶近10億元，造成中信人壽超過1億1755萬元的重大損害。

內線交易、炒股部分，朱國榮2014年底至2015年初，與辜仲諒達成併購台壽保協議後，在併購案未曝光之前，大量買進台壽保股票後，再全數賣出，不法獲利逾1億8,326萬元。朱國榮另以高價買進、低價賣出或相對成交等方式，進行炒作、操縱龍邦國際股價，先後共獲利5800萬多元。

(中時 )