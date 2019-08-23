英國駐香港總領事館職員鄭文傑8日入境深圳後因受陸公安指控涉嫌嫖娼而遭拘留，引發外界關注。而正值陸方證實此消息後，加國官員向媒體透露，已暫停駐港總領事館香港僱員前往出差，而先前加拿大正因華為財務總長孟晚舟案，中加關係陷入僵局之際，加官員並未透露此決定是否與鄭文傑一案相關，但已引起外界關注。

據香港《南華早報》報導，加拿大駐香港總領事館表示，已暫停讓包括香港雇員在內的職員前往大陸辦公，不過並未說明原因。而香港示威已經引起全球關注，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）21日曾公開表示，香港有30萬加國公民，正密切留意事件發展，並呼籲保持克制以及尊重人權。對此，陸外交部發言人其後批評加方屢次對香港事務說三道四指手畫腳，粗暴干涉大陸內政。

自去年12月加拿大拘留孟晚舟後並可能引渡至美後，中加關係陷入緊張，不僅先後發生兩名加拿大公民在陸遭拘押，以及大陸停止加拿大最大的一家農業公司向中國出口油菜籽的註冊，中加關係至今未見好轉。

(中時電子報)