台中市文化局副局長黃名亨（右起）與網紅「黑仔熊」一起玩自拍。（林欣儀攝）

為吸引更多民眾感受文化台中的魅力，台中市政府文化局舉辦「文化‧好好GO－闖關換好禮」活動，邀網紅透過影片帶領大家暢遊豐原及原台中市生活圈內的文化景點，只要完成指定任務，還能換得精美禮品。

文化局副局長黃名亨與台中文學館、豐原漆藝館、台中放送局等各文化景點的代表一同宣告「文化好好GO」正式開跑。文化局指出，活動期間只要到文學館生活圈、豐原漆藝館生活圈內的任一文化館舍、據點，掃描闖關任務QRcode、暢遊2處景點並完成指定任務，就可換得精美好禮。

而為吸引更多人加入這項互動遊戲、透過參觀文化館舍的方式了解台中文化底蘊，文化局還邀請網紅「黑仔熊」拍攝真正走訪各館舍，並拍下文學館、放送局、演武場、市長公館及最美農村故事館的闖關影片，也邀民眾到漆藝館、摘星山莊、味噌釀造文化館、豐原巧聖先師廟等處感受。

黃名亨表示，台中文學館近年來成為熱門文化景點，盼透過大館帶小館的方式行銷各個文化館舍，民眾透過此平台與活動串聯可走訪鄰近景點、藉以提升文化消費，其中，台中文學館還配合舉辦促銷活動，是撿便宜的好時機。

(中時 )