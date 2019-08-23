聯合國大會將於9月17日開議，外交部次長謝武樵今天表示，今年擬規劃再次由政務委員唐鳳與環保署官員前往紐約，藉由符合聯合國「永續發展目標」的議題討論，吸引相關專家交換意見，讓大家知道台灣在這塊領域不僅關心，還能做出貢獻。

去年聯合國大會期間，我政府同樣派出唐鳳與前環保署副署長詹順貴前往紐約，推動台灣的國際能見度，以及台灣的國際參與。唐鳳並在聯大會議期間以「台灣數位閣員」的身份在亞洲協會發表演講，且與美國前亞太助理國務卿拉塞爾對談，分享治理經驗。

謝武樵表示，為了向國際社會展現我國2300萬人民對參與聯合國體系的期盼，政府決定以「台灣為全球落實永續發展目標(SDGs)之重要夥伴」為主軸繼續推案，除洽請友邦繼續在聯大總辯論為我國執言之外，另請友邦駐聯合國常任代表為我國致函聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)，敦促渠秉持公平、正義、包容性及為全人類服務等原則，解決台灣長期被排除於聯合國體系外的問題。

謝武樵指出，我政府今年推案的三項主要訴求具有延續性，分別為：第一、聯合國應立即採取行動解決2300萬台灣人民被不當排除在聯合國體系外之情形；第二、聯合國不當剝奪我國人及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動之權利，應即予匡正；第三、聯合國應確保台灣有權平等、有尊嚴參與實現「永續發展目標」(SDGs)之相關會議、機制及活動，並做出貢獻。

政府另規劃於聯大期間在紐約舉辦有關「永續發展」、「氣候變遷」、「全民健康覆蓋」、「青年培力」等主題的系列活動，以呼應聯合國在聯大期間舉辦之高階會議內容，並增進聯合國社群瞭解台灣在相關領域之努力成果及貢獻。我國民間團體及僑界也將自主籌辦多項活動，透過多元方式，擴大各界對台灣國際參與之支持；外交部對民團及僑界熱心參與推案表示肯定與感謝。

(中時 )