大法官會議釋審查的法條是《陸海空軍軍官士官服役條例》、《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，大部分條款，大法官會議宣告合憲。

軍人扣減退除給與優惠存款利息規定，因而減少其退除給沒有違反法律不溯及原則、信賴保護原則及比例原則，軍人年改施行後第11年返還經調降不再給付優存利息部分的本金，也沒有侵害規範對象的財產權，屬於合憲。

另外，軍人年改施行後一次結清、給付年資補償金後，不再給付月補償金的規定，適用於原已領取月補償金的退除役人員，沒有違反法律不溯及既往原則及信賴保護原則，軍人年改結餘的優存利息挹注退撫其金，也沒有侵害退休軍人的財產權。

軍公教年改的退伍金、退休俸等名詞定義，是優惠存款計息規定，沒有違反違反法律不溯及既往原則、並無侵害受規範對象的財產權，施行前後退休者每月退休所得，不得超過所得替代率上限的規定，也沒有無違反比例原則，都屬合憲。

(中時 )