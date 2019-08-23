春社里中台路73巷一處空地，發現遭不肖業者，偷倒事業廢棄物，台中市議員張耀中（左起）、黃守達、春社里長李志洋，呼籲市府這次一定要清查到底，徹底杜絕不法的業者。（黃國峰翻攝）

近日偶有陣雨、加上陽光曝曬下，春社里中台路73巷一處空地，傳出陣陣難聞氣味，春社里長李志洋、議員張耀中、黃守達到場勘查發現，該處被亂倒垃圾，多數是機車材料零件，棄置現場彷如營運中的垃圾處理場所，懷疑是不肖回收業者所為，目前已通報市府環保局前來清理並找出兇手何人。

張耀中說，春社里不少區域是山坡地，人跡罕至，尤其近監獄區鮮少有人居住，犯案者應是看中這點，才敢趁著無人，於此處傾倒廢棄物，空地本應有鐵皮圍籬當大門，至現場發現該圍籬已不翼而飛，致使兇手輕易可將車輛駛入傾倒廢棄物，過去雖也有抓到過偷倒廢棄物的行為人，並判刑，但因為刑度過輕且還能獲得緩刑，而且行為人疑似又多為人頭戶，對於意圖破壞環境的人士或公司，毫無嚇阻作用，市府這次一定要清查到底，徹底杜絕不法的業者。

春社里長李志洋表示，春社里常被不肖業者傾倒垃圾，拜託市府能夠多在鄰近路口裝設完整監視器系統，除延長治安防線，也讓有心人士不敢在春社里亂倒廢棄物。

黃守達指出，環保局和警察局一定要找出犯案的兇手除了嚴懲不貸，並查明業者有無廢棄物回收業者資格？是否借牌使用？又或者收取的事業廢棄物多半往何處去化。

台中市環保局環境稽查大隊表示，已同步依相關跡證調車籍資料，追查中，一旁廣播電台監視器非常老舊模糊不清，已向春社派出所調閱監視器，較外圍的監視器。將要求行為人限期清理改善，如果是惡意傾倒，可移送法辦，依廢棄物清理法，傾倒事業廢棄物可開罰6000至300萬元。

(中時 )