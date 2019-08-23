受白鹿颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，各航空公司陸續宣布8月24日最新航班異動，情形如下：
長榮航空
BR120／BR119 高雄－福岡航班取消
BR835／BR836 高雄－澳門航班取消
B7268／B7267 高雄－杭州航班取消
華信航空
國內線
台北－台東航班全天取消
高雄－花蓮航班全天取消
台北／台中／高雄 09：30以後起飛航班全數取消
國際線
AE1831／1832 台中－香港航班取消，其餘航班維持正常。
台灣虎航
IT303 桃園－澳門航班提前至07：00起飛
IT322 澳門－高雄航班提前至09：40起飛
IT268／269 高雄－名古屋航班取消
IT281 東京成田－高雄航班編號改為IT2201，起飛時間為11：50且將改降於桃園機場
IT288 高雄－沖繩那霸延至8月25日14：30起飛，航班編號改為IT9288
IT289 沖繩那霸－高雄延至8月25日18：05起飛，航班編號改為IT9289
遠東航空
國內線
上午10點以後，除FE091高雄－金門、FE082澎湖－高雄、FE068金門－台北正常執行外，其餘全部取消
國際線
松山/桃園出發航班正常
FE189高雄－海口、FE190海口－高雄延至8/25原時間出發
樂桃航空
MM036/MM035 高雄－大阪（關西）航班取消
中華航空
CI7863 台南往香港航班取消
AE986 香港往高雄航班取消
CI757/758 高雄－新加坡航班取消
CI839/840 高雄－曼谷航班取消
CI176/177 高雄－大阪航班取消
CI132/133 高雄－琉球航班取消
CI935/936 高雄－香港航班取消
CI124/125 桃園－石垣島航班延後
CI135 札幌往高雄航班延後
加開CI2122/2123 桃園－琉球來回航
(中時 )
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