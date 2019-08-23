美味不用捨近求遠，鄰近菜市場就有美味！台北市市場處推出「尋找我的好市友」活動，邀請民眾一同來傳統市場結交新朋友，活動於今(23)日成功市場、明(24)日將在士東市場舉辦，透過實際採買食材，一同學習料理的過程，結交對傳統市場有共同喜好的朋友，活動吸引了許多民眾參與，一起感受了與以往印象不同的傳統市場氛圍。

傳統市場與生活密不可分，除了日常補貨，更是人際交誼的好所在，台北傳統市場節以此為發想，推出「尋找我的好市友」活動，讓彼此不熟的民眾，藉由分組活動來認識好『市』友。過程中民眾必須團隊合作，完成任務卡上的問題，包含發想菜單所需食材與份量，並發揮精打細算的能力，妥善分配採購預算，最後實際到各攤位採買食材。

透過「完成任務」體驗傳統市場魅力後，現場還邀請到市場職人-蔡麗華及飯店主廚-楊琪鈞現身擔任講師，除了大方分享食材挑選小撇步，講解如何挑選當季蔬菜以及新鮮肉品外，更親自示範檸香酸辣拌海鮮、照燒時蔬嫩土雞、泰式打拋豬等「必須配飯吃」的好料理。活動現場散發出陣陣香味，民眾圍在講師料理桌前，把握機會拍照記錄講師的好廚藝，觀察講師俐落刀法及學習獨家料理祕方。

台北市市場處推出「尋找我的好市友」活動，邀請民眾一同來傳統市場結交新朋友，透過實際採買食材，一同學習料理的過程。（圖取自台北市市場處官網）

參與成功市場場次的謝小姐表示：「不久後自己即將組成小家庭，透過這次活動了解台北在地的傳統市場，雖然平常會做一些簡單的家常菜，但今日有市場職人親自傳授家常料理做法，讓我可以更認識食材，未來對於做菜也可以更加拿手，同時結交不少好『市』友，以後可以相約一起逛市場了。」

另外今天成功市場為了為能提供更方便的服務，全面引進無現金支付服。此外務台北市市場處表示，今年度以「找個逛市場的好理由」為主題，積極推廣傳統市場文化，這次「尋找我的好市友」活動，為民眾找到理由逛傳統市場，更讓民眾了解傳統市場中蘊藏的生活知識，只要走入就能收穫滿載，歡迎大小朋友來到台北市傳統市場親自體驗。

(中時電子報)