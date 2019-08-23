弘道老人基金會23日於台中市「不老夢想125號」，舉行「客廳聽我、長者生命回顧10年特展」展期為期7周，以家中的「客廳」為發想，透過聊天方式傾聽長者心聲，整理生命歷程；74歲奶奶賴美雪，分享人生，闡述接受生命回顧課程後，人生放下遺憾與轉念。

賴美雪回憶，先生罹癌後產生焦慮、擔憂的心情，後來經社工陪伴參加生命回顧課程，奶奶逐漸釋懷與轉念，現在她與人溝通時，會即時說出自己的想法，更拉著先生一同加入活動據點，享受學習成就感，活在當下。

弘道老人基金會指出，弘道長者生命回顧方案，陪伴共589位長者回顧生命中高低起伏，過程中運用多元媒材創作，讓長者選擇要如何呈現人生，製作屬於長輩的生命故事書，因有人傾聽與陪伴，長者的生命故事變得更加精采。

展區空間的客廳中放置1張椅子，做為民眾傾聽室，讓民眾戴起耳機，聆聽長輩自述的過往，感受人生；另擺放舊冰箱，代表乘載容量，裡頭的食物，就像人的記憶，即使放進冰箱仍會超過保存期限，恐影響一旁新鮮食物。1樓展區外，更設置大型夢想球，期待長者透過傾聽、敘說、轉念後，行動創造正向生活。

(中時 )