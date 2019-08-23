台南市政府環保局23日獲報新市區民族路一處排水溝被染成紅色，立即派員沿溝追查，發現是某食品製造廠排放廢水造成，但因該工廠並未領有排放許可證，卻直接排放廢水造成下游排水水色異常，當場依違反水汙法告發，最高可裁罰600萬元，後續還將勒令停工。

環保局說，接獲通報後立即鎖定該區列管工廠稽查，經沿被汙染排水溝鑽入箱涵後，發現一處未列管放流口有疑似紅色食物加工殘渣，進一步循線鎖定某食品加工廠排放廢水所致。稽查人員進廠蒐證後，廠商坦承排放廢水，稽查員現場要求廠商停止廢水排放，並依水汙治法告發及命停工處分。

環保局長林淵淙強調，為貫徹環境保護的決心，市長黃偉哲要求稽查人員嚴格執法，但「環境保護，人人有責」，裁罰只是手段，希望業者不要心存僥倖，以身試法，也請市民朋友熱心向環保局通報（公害陳情專線：0800-066666），讓稽查人員得以在第一時間追查汙染源及不法廠商，共同打擊不法業者。

(中時 )