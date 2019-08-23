近日中南部持續降雨，加上輕颱白鹿來勢洶洶，葉菜類「漲」聲響起，北市果菜批發市場23日蔬菜到貨量1325公噸，漲多跌少，其中甘藍、大白菜、竹筍等每公斤批發價格均上漲，其中又以青江菜漲幅20元最多，水果部分，每公斤下跌0.4元。

果菜批發市場今蔬菜到貨量1325公噸，較昨日減少95公噸，每公斤43.3元，較昨日每公斤40.1元，上漲3.2元。水果部分，今到貨量703公噸，較昨日增加21公噸，每公斤39.7元，較昨日每公斤40.1元，每公斤下跌0.4元。

北市市場處表示，因應颱風來襲，造成的菜價波動，將視批發市場蔬菜到貨量、蔬菜總平均價等，要求北農啟動購貯計畫，如購貯國產胡蘿蔔及馬鈴薯180公噸，並聯繫其他產區增量供應蔬菜，另適時啟動契約獎勵，並透過大台北地區超市通路，釋出平價蔬菜，如價格有異常波動情形，將啟動稽查作業。

(中時 )