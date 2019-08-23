金門823砲戰邁入第61周年，反年改團體「八百壯士」今天下午也在中山堂進行緬懷活動，退役中將吳斯懷痛批，去年60周年的紀念活動總統蔡英文未到，副總統陳建仁隔天人雖在金門卻是私人旅遊，感到非常悲憤。

吳斯懷呼籲，民進黨也好，台北市長柯文哲也好，今年皆大肆紀念823砲戰，大家心知肚明是為了選票，希望蔡政府從心裡面尊敬，而不是有節日的時候主持一場活動表表心意，他們感覺不到一點尊重和誠意。

吳斯懷指出，民進黨前副祕書長徐佳青去年曾公開在電視上說「823砲戰是國民黨和共產黨的戰爭，與民進黨有什麼關係，有什麼值得紀念」。吳說，當年在823砲戰犧牲的國軍沒有分外省人和本省人，皆是中華民國國軍，因為有他們在金門的犧牲奮鬥，才使得台灣有今天的發展。

對於鴻海創辦人郭台銘是否參選2020，吳斯懷希望藍軍要團結一致讓民進黨下架，因為民進黨這三年違憲亂政，剝奪人民的言論自由，吳說，希望國民黨和泛藍軍能夠團結讓藍天再現、立委過半，才能撥亂反政，否則這個國家永無寧日。

(中時 )