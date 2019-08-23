泰勒絲第七張專輯《Lover/情人》全球預購已破百萬，23日全球同步發行，然而正式推出的前一天疑似在網上被盜，Twitter、Instagram、Tumblr等都可以聽到完整專輯，讓歌迷相當氣憤。

泰勒絲在專輯推出之日也推出專輯同名單曲〈Lover〉與MV，MV中她化身玩具娃娃，在娃娃屋裡與合作多年的舞者Christian Owens談情。值得關注的歌還有〈Cruel Summer〉，外傳是在敘述講她與湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）2016的夏日戀情。 為宣傳專輯，泰勒絲昨天先上談話節目《Good Morning America》表演，現場吸引大批粉絲徹夜排隊等待，泰勒絲特地請爸爸分送披薩及小禮物給樂迷，話題十足。

泰勒絲推出全新專輯，再度刷新多項樂壇紀錄。（翻攝自網路）

《Lover/情人》對泰勒絲來說不只是換新東家後的首張專輯，更是她第一張能自己擁有版權的專輯。她的舊東家Big Machine把公司和前6張專輯版權賣給小賈斯汀的經紀人Scooter Braun，Scooter Braun曾經在網路上攻擊過泰勒絲，兩人為此槓上鬧得相當不愉快。

(中時 )