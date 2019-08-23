輕颱白鹿越來越近，花蓮縣原訂六、日舉行的活動紛紛緊急喊卡，包含「花蓮唱秋音樂祭」、「謝宇威音樂會」、「2019伊入柑音樂會及八部合音比賽」等活動受到波及；另外知名景點「知卡宣親水公園」以及「豐濱親不知子天空步道」也紛紛宣布暫停開放。

「唱秋音樂祭」原訂於24、25兩日，在花蓮太平洋公園盛大舉行，同時也與環保局聯手，於25日舉辦「淨灘」活動，但受到白鹿颱風搗亂，主辦單位宣布唱秋音樂祭將延遲至10月5、6日舉行，淨灘活動也延遲至10月6日下午辦理。

此外玉里鎮公所也宣布24日的「謝宇威音樂會」，延遲至9月5日下午3時開唱；濁溪鄉「2019伊入柑音樂會及八部合音比賽」，則將原先賽程由24日調整至8月31號上午10時，於崙天伊入柑布農部落舉行。

花蓮知名景點知卡宣親水公園則於24日休園一天，由於25日是最後開放日期，許多民眾紛紛擔心是不是會和前些日子的「紅面鴨FUN暑假」系列活動一樣，因颱風而提前宣布結束，對，花蓮縣政府農業處長羅文龍表示，25日將會開放，絕對讓大人小孩享受最後開園的黃金尾巴。

豐濱親不知子天空步道，受8月6日花蓮地震落石砸破步道玻璃地板事件影響，面對白鹿絲毫不敢大意，儘管23日花蓮晴空萬里，但豐濱鄉公所還是早早宣布暫閉天空步道，以免風雨鬆動石快，重演驚魂記，鄉公所也表示，開放時間將另行公告，請民眾於颱風期間，切莫自行闖入。

(中時 )