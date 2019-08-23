一名住在仁武的阿鴻因為開直播，告訴大家仁武區下整天也沒淹水闢謠而爆紅。只要高雄下大雨，就會有人請他幫忙闢謠。今日氣象局已發布白鹿颱風陸上警報，離颱風中心較近的花東及南高屏將首當其衝。仁武阿鴻在FB警告1450和綠色蟲蟲，「這次如果有人再要阿鴻玩水的話!阿鴻一定會立馬去台南直播，好讓你們這些1450/綠色蟲蟲們看看什麼叫做淹水不退!」

中央氣象局今天清晨5點半已發布輕度颱風白鹿的海上颱風警報，目前中心在台灣東南方海面，向西北移動，其暴風圈正逐漸朝台灣東南部海面接近，受颱風環流影響，預計明(24)日凌晨起東半部降雨逐漸增大，風力也逐漸增強；隨著氣象局陸上警報發布，離颱風中心較近的花東及南高屏將首當其衝，應特別注意。

仁武阿鴻在FB發文警告喜歡用去年823淹水照作亂的1450們，他說「1450/綠色蟲蟲們/颱風要來了！阿鴻先跟你，妳們說一下，這次千萬不要再要阿鴻玩水了好嗎？阿鴻再說一次（玩水）是107年以前的事情了，還有（玩水是苦中作樂）這次如果有人再要阿鴻玩水的話！阿鴻一定會立馬去台南直播，好讓你們這些1450/綠色蟲蟲們看看什麼叫做淹水不退，再一次的跟你們這一些1450/綠色蟲蟲們說一下，大家都是一家人！沒有人想要自己的家淹水知道嗎？希望這次的颱風我們全台灣能夠無災無難（天祐台灣）。」

網友留言「支持支持支持 ~去台南」、「非常感恩阿鴻非常辛苦 ，每次豪大雨實況直播，讓大家明白高雄真的沒有積水。」、「很替仁武人開心，終於不用再擔心下雨颱風天了」、「支持台南直播!台南市長挫累等?」、「放心你準備到台南，1450年終就靠這個」、「拜託去的時候帶個泳圈」、「台南我挺你，要來講一下我陪你」、「確定車子可以開到台南?等等拋錨怎麼辦不值得啊」、「但阿鴻你不怕車在台南泡水嗎」、「躺著玩坐著玩還是台南好玩不只釣魚，還能浮潛」、「想看台南實況」

(中時電子報)