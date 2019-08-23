因應白鹿颱風來襲，台南市政府水利局各編組今天上午9時啟動防汛巡查，包含抽水站與移動式抽水機油料補充及測試等，已預佈396台移動式抽水機，另有26台可調動機組抽水，呼籲民眾做好防颱準備。

台南市0813剛經歷豪雨考驗，全市共12個行政區近1200戶積淹水，淹水災情慘重，面對即將到來的颱風，嚴陣以待，台南市政府今天下午2時30分在永華災害應變中心成立二級一階開設，水利局人員進駐，並請各編組保持警戒。

水利局已啟動防汛巡查，包括抽水站與移動式抽水機油料補充及測試、操作人員電話是否暢通、水門啟閉、排水路是否順暢等。另也將發送簡訊通知，針對56座抽水站、35座滯洪池、10座埤池進行預洩降。

水利局也請公所及權管單位針對排水路淤塞段、易淹水側溝及雨水下水道等加強巡檢與清淤。同時檢視已鋪設防蚊紗網之水溝蓋，如有樹葉或雜物阻塞，務必派員清除，避免阻礙水流。

水利局已預佈396台移動式抽水機，另有26台可調動機組，防汛塊備置1384個，太空包250包(空袋)，砂包已備妥9萬5630個，各公所已備妥最低安全存量超過16萬包(裝砂8萬7仟包，未裝砂8萬包)，並公布預置地點開放預領。

此外，也已經請各公所協助通知易淹水地區住家、工廠及大樓地下室出入口屆時先行堆置砂包或裝上防水閘門板因應。

(中時 )