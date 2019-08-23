安南區88歲葉姓阿嬤身染阿茲海默症癱瘓在床，居住的磚造瓦房卻殘破不堪，台南市勞工局啟動弱勢家庭房屋修繕志工團隊，23日進行第一波翻修，為阿嬤打造一個據住安全的家。

葉姓阿嬤罹患阿茲海默症，平日癱瘓在床，唯一的兒子在外地工作，社會局在安排居家照顧服務過程中，發現她的房屋已有60年屋齡，是棟低矮磚造的瓦片屋，多年來因為天花板老舊破損漏水、壁癌加上門窗鏽蝕，水、電線路損壞嚴重，居住環境很糟。

阿嬤因為經濟貧弱無力翻修，勞工局啟動房屋修繕機制進行協助。泥水工會志工23日率先上陣，在炙熱天氣下進行拆除工程，接續還有金屬、電氣、木工、鋁製、油漆等工會陸續進場，志工們會幫忙修繕，給阿嬤一個煥然一新的新家。

台南市勞工局回饋9大工會熱心的修繕志工，另外找來成大醫院職傷防治中心與長榮大學職業暨環境與食品安全研究中心人員，進行工地粉塵採樣，未來將數據分析報告交給工會，保障志工的施工健康。

(中時 )