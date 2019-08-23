22:00更新)

澎湖縣宣布明(24)日停止上班、停止上課。

21:31更新)

花蓮縣府宣布明(24)日停止上班、停止上課。敬請民眾做好防措施，確保安全。

(20:37更新)

依據中央氣象局預報資料顯示，高雄市8月24日已達停班停課標準，高雄市8月24日停止上班、停止上課。

(20:36更新)

依據中央氣象局預報資料顯示，台南市明（24）日已達停班停課標準，台南市政府宣佈，８月24日停止上班、停止上課。

(20:07更新)

台東縣政府通報：台東縣全縣24日因受颱風影響停止上班、停止上課。

(20:00更新)

依據中央氣象局預報資料顯示，高雄市山區8月24日雨量已達停班停課標準，高雄市六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區8月24日停止上班、停止上課。

中央氣象局今下午2點半發布輕颱白鹿陸上警報！氣象局表示，由於過去3小時強度略為增強，白鹿目前中心在台東東南方海面，向西北移動，其暴風圈正逐漸朝台灣東南部海面接近，對台東、恆春半島及屏東地區構成威脅。除台東縣宣布，蘭嶼、綠島今晚（23日）停班停課，屏東縣也宣布24日停班停課。

【北部】

基隆市：24日照常上班上課

台北市：24日照常上班上課

新北市：24日照常上班上課

桃園市：24日照常上班上課

新竹市：24日照常上班上課

新竹縣：24日照常上班上課

【中部】

苗栗縣：24日照常上班上課

台中市：24日照常上班上課

彰化縣：24日照常上班上課

雲林縣：24日照常上班上課

南投縣：24日照常上班上課

【南部】

嘉義縣：24日照常上班上課

嘉義市：24日照常上班上課

台南市：24日停班停課

高雄市：24日停班停課

屏東縣：24日停班停課

【東部】

宜蘭縣：24日照常上班上課

花蓮縣：24日停班停課

台東縣：24日停班停課，23日晚間綠島、蘭嶼停班停課

【外島】

澎湖縣：24日停班停課

連江縣：24日照常上班上課

金門縣：24日照常上班上課

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課，實際「災防假」宣布與否，則以各縣市權責機關發布為準。

(中時電子報)