因應白鹿海上颱風警報，台中市府已備妥沙包、防汛鼎塊，抽水機整備待命，市府水利局及各區公所搶險搶修開口契約待命執行，檢視水利建造物、在建工程、防汛缺口、抽水站、水閘門、滯洪池、抽水機等防汛機具、備料及各項資通訊系統的整備與檢測，落實排水道及野溪清疏作業等相關防汛作為。

水利局指出，全市29區公所22日上午10時30分開始發放沙包，民眾可到離住家最近的區公所憑身分證或駕照免費領取沙包，沙包領取的數量原則為每戶10包、公寓大廈及工商行號30包。

防範汛期災害，水利局及各區公所搶險搶修開口契約47案皆完成發包，汛期前完成水利建造物及水閘門檢查，在抽水機部分，市府水利局248部抽水機完成維護運轉保養工作，大型抽水機將視水情狀況預布。

各區清潔隊加強戒備工作，動員清掃人力610人加強道路側溝巡檢及水溝蓋阻塞清掃，巡檢長度約1347公里，清掃阻塞水溝蓋1405處，另動員清溝人力95人，清溝車40車次，執行側溝清淤長度約6公里，淤泥重量約7公噸。

此外，台中易淹水地區67個水患自主防災社區，也進行任務編組各司其職，充實防汛知識及辦理相關防汛作為，建立社區水路自主巡查機制，期能藉由社區自助互助力量，將颱風豪雨所造成的災害減至最低。

水利局表示，在大里溪水系周邊建置完成6座抽水站，包括五張犁、中興、后溪底、湖日、車籠埤抽水站及光明簡易抽水站，另於清水大排也建置臨江簡易抽水站，總抽水量相當於1分鐘即可將1座標準游泳池抽乾，目前已待命因應。

水利局提醒，颱風期間民眾應保持危機意識，利用手機及平板電腦下載「台中水情APP」，查詢全市淹水、土石流、避難場所等水情資訊，隨時掌握最新水情，並加入路況及空氣品質等生活訊息，民眾只要在App Store或Google Play搜尋「台中水情」即可免費下載安裝。

(中時 )