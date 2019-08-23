蕭壠文化園區A1館《天地萬物生生相息》展，即日起至9月29日展出，免費參觀。（劉秀芬攝）

紐約COPE NYC藝術家駐村蕭壠聯展，義大利藝術家米凱拉‧馬泰羅（Michela Martello）（前）及日本藝術家親谷茂（後）邀民眾在作品上漫舞。（劉秀芬攝）

紐約COPE NYC藝術家駐村蕭壠聯展，義大利藝術家米凱拉‧馬泰羅（Michela Martello）及日本藝術家親谷茂邀民眾在作品上漫舞。（劉秀芬攝）

紐約COPE NYC藝術家駐村蕭壠聯展，義大利藝術家米凱拉‧馬泰羅（Michela Martello）及日本藝術家親谷茂邀民眾在作品上漫舞。（劉秀芬攝影）

巨型圓木平台上，5種顏色描繪優美的曼陀羅圖案，參觀者還可以踏上去先賞。來自義大利藝術家米凱拉‧馬泰羅（Michela Martello）以及日本藝術家親谷茂合作，於蕭壠文化園區A1館打造出一個親民又有深度的裝置作品，23日早上文化局邀民眾一起參加展覽揭幕活動，來自下營的幼兒園小朋友也一起跟著藝術家上平台漫舞，直說新鮮又有趣。

台南市政府文化局自2013年辦理蕭壠國際藝術家進駐計畫以來，已陸續與日本、美國、德國、韓國、奧地利及法國等地建立國際合作交流機制，由外國藝術機構薦送專業藝術家至蕭壠駐村或是由本局薦送台南藝術家赴國外進駐，多年來已樹立蕭壠成為台南連接國際一個專業活絡的當代藝術交流平台。

其中與紐約COPE NYC交流計畫已邁入第3年，今年請到活躍於紐約的兩位藝術創作者，義大利藝術家馬泰羅以及日本藝術家親谷茂前來駐村。藝術家將自身信仰的宗教文化以及台灣在地民俗、傳統信仰及原住民文化相互融合，以當代藝術重新提煉，創造出親民又別有深度的裝置作品。

此次聯展主題為《天地萬物生生相息》，展覽自即日起至9月29日止，免費入場。藝術家於A1展館打造巨型圓木平台，以紅黃綠藍白5種顏色描繪藏傳佛教優美的曼陀羅，象徵超越時空的隔閡，串聯不同的文化與思想。其5種色彩分別代表空間、空氣、水、火、土地5個元素，與東亞文化的五行思想不謀而合。

在曼陀羅周圍，藝術家從台南文資建材銀行借用珍貴舊材，例如來自台南司法博物館的舊式水管連結水的意象，來自水交社文化園區的日式建築木窗框條則回應木的意象，透過藝術家的創造，展現活化舊材再利用的典範。

藝術家亦取材台灣原住民部落以及西拉雅族文化元素創造大型壁畫彩繪，畫中人物手連著手，象徵民族間的相互尊重。23日開幕當天，藝術家們於曼陀羅重現舞步，並邀請觀者共同參與。

(中時 )