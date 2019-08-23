台北地檢署偵辦國安特勤私菸案，除了先前已查出與永和警衛室外衛主任陳逸夫少將有購買40條菸外，同時也查到內衛主任林國欽也購買12條免稅菸。但是陳逸夫已遭到懲處調回陸軍擔任委員，軍職生涯面臨待退，同樣涉案的林國欽卻不動如山，讓外界質疑國安局懲處是否有兩套標準。

據了解，國安局當初大動作自清時，只公布了一位少將涉及購買私菸，就是外衛室主任陳逸夫。但為何卻沒清查到林國欽，國安人士懷疑，是否林國欽在接受政風調查時，對政風人事撒了謊，導致第一時間遺漏了他也在購買私菸之列，逃過第一波懲處。

但是台北但是台地檢事後根據侍衛室承辦人吳宗憲供出的購買名單上，赫然發現林國欽竟然也花了8640元購買了12條菸，檢方因此傳喚林國欽說明，林供稱是要送給弟弟用，並沒轉售，檢方認為依其數量只是單純購買，因此另案偵辦。

但也被檢方認定為單純購買者的陳逸夫，即使也在另案偵辦中，卻已經在8月12日被調回陸軍擔任委員，若一年內沒有派職，將直接退伍。

國安人士因此質疑，為何兩人同樣透過下屬購菸，也同樣另案偵辦中，但是卻同案不同命，難道還有其他因素參雜在內，相當值得玩味。

國安局表示，因林國欽的職缺編制在總統府，行政懲處裁量權在總統府方面，國安局不予以評論。

(中時電子報)