中央氣象局下午2點半已發布輕度颱風白鹿的陸上颱風警報，颱風暴風圈正逐漸朝台灣東南部海面接近，預計今天入夜後東半部風雨將逐漸增強，而且越晚雨越大，氣象局公布全台各地被颱風暴風圈侵襲機率，有五縣市高達八成，其中以恆春的機率最高達93％。

根據氣象局最新資料顯示，東南部及南部地區受暴風圈侵襲機率皆達八成以上，包括恆春93％、蘭嶼93％、屏東88％、台南85％、高雄90％；此外，台東也有79％、澎湖77％、綠島76％、嘉義69％、金門67％、雲林61％、南投50％，南部山區、花東要慎防大豪雨，東北部山區、宜蘭也有大雨。

氣象局預計，颱風暴風圈將於明(24)日清晨觸陸，颱風中心可能在24日中午前後從台東或恆春半島登陸，颱風未來強度仍有持續增強、暴風圈也有擴大的趨勢，氣象粉專《台灣颱風論壇》預測，白鹿現正持續增強，登陸前有機會達到輕颱上限，甚至升級為中度颱風。

(中時電子報)