為讓台灣民眾了解未開發國家生活情況，也呼籲台灣民眾多多認養國外孩童，家扶基金會與東海大學攜手，在市民廣場舉辦「國際服務裝置藝術特展－平行世界」活動，透過藝術裝置與扭蛋等互動遊戲體驗，希望讓台灣人真正了解國外兒童面臨的困境與阻礙。

這項藝術裝置展由東海大學工業設計系學生發揮創意設計，其中分為公共衛生、醫療、教育、水資源及營養、居住安全共6大主題，其中包含非洲地區儲水、飲水狀況及該地常見的細菌種類等，民眾能透過扭蛋學習非洲可能出現的健康與用水問題。

家扶基金會執行長何素秋表示，「平行世界」展出內容是真實發生在世界的各種議題，這些看似與身在台灣的我們無關，但可藉由裝置藝術展讓台灣孩子真實感受世界另一端每5秒鐘就可能有個孩子餓死，藉此幫助他們關心在世界受苦的孩子。

家扶中心表示，目前台灣認養國外兒童的情況嚴重短缺，窗口約達2000多個，盼透過認識國外生活情況，讓大家更願意付出，也達到交流與反思。

東海大學校長王茂駿指出，學校去年與家扶簽訂「海外精英培植計畫」，每年提供10萬獎助金給海外貧童，預計5年幫助50名國外優秀家扶兒到台灣就學，今年就有4名吉爾吉斯、5名蒙古國的學生到東海就讀。

(中時 )