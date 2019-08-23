年改釋憲結果出爐，新上任的全國教育產業總工會（全教產）理事長林碩杰表示「極度不滿意」，呼籲全國軍公教人員透過選舉來翻轉，希望明年國民黨立委過半、下架民進黨。

大法官受理軍、公、教年改釋憲，23日下午作出釋字781、782、783號解釋，認定大部分條文皆合憲，僅就任或再任私立大學任教師每月支薪總額超過公務人員委任第一職等本俸最高俸額及專業加給合計數額者等些許條文，牴觸憲法保障平等權意旨，即日失效。

「極度不滿意！」林碩杰表示，全教產一開始就呼籲蔡政府不要用政治干擾司法，這次釋憲結果完全可以看到，整個司法體系包括大法官解釋，已經受到政治介入，這樣解釋的結果 令人非常不滿意。

林碩杰說，目前要採取的方式，就是延續去年九合一選舉的主張，冀望透過選舉來翻轉這個不公不義的結果，希望國民黨立委過半，法案重新審理，呼籲全民下架民進黨。

(旺報 )