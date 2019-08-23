「韓版杉菜」具惠善與安宰賢3年婚姻亮起紅燈，具惠善日前爆料，因男方嫌她「有對不性感的乳頭」，才使她「被離婚」。婚變風波越鬧越大，安宰賢被合作廠商要求解約，觀眾也聯署要他從節目退出，而具惠善這方也傳出，將上市的散文集因提到安宰賢，被出版方以刪減內容為由延後出版，正式上市日期未定。

具惠善幾個月前推出戀愛自傳《眼淚是心型》，內容提到過去的感情經歷，上月她受訪時透露老公安宰賢對此完全不在意，一般男生應該會吃醋，但安宰賢完全清楚她的戀愛經歷，聽了她的故事後還覺得很有趣，當時外界解讀兩人感情好才用這種方式放閃，沒想到事隔不到一月，具惠善便誠實改口，承認安宰賢因倦怠期變心，正在跟她談離婚。

而具惠善近期計畫再推跟寵物貓狗有關的散文集，本來將於8月出版，雖書中提到安宰賢的篇幅不多，但出版社有意刪除相關內容再出版，工作人員透露：「因作者最近發生一些私事，出版日期被順延，定案的出版日程還在討論中」，意指目前被無限期延期出版。

另一方面，安宰賢最近被網友聯署要求從電視劇《有瑕疵的人們》退出，稍早《MBC》電視台回應，因此劇大部分採首播前製作完成的形式，因此拍攝進度已經開始一大半，很難要求演員突然退出，「不考慮讓安宰賢下車或改變播映時間，離婚是安宰賢的私事」，網友則酸說：「這個確實不該下車，有瑕疵的男人他本色出演」、「哇，真的是有瑕疵的人呢」、「反正也不會有好的收視率了」。

(中時電子報)