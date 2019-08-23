東京奧運即將來臨，旅人造訪東京外，其實也會在關東郊外走走！箱根有溫泉、海盜船，也能欣賞世界遺產富士山！這有怡人湖景與古都溫泉鄉，感受諸多能量景點滿滿的補給。現在，來到箱根您也可以選擇全新風格的設計溫泉旅店下榻，體驗公寓式飯店的貼心服務。

「箱根YUTOWA」溫泉飯店外觀。（圖取自活動官網）

2019年8月11日箱根強羅「箱根YUTOWA」溫泉飯店全新開幕，以年輕世代及家族為主要目標客群，除了豐富充實的公共空間外、擁有飯店房型及公寓式房型，強調以「從箱根強羅開始的新旅行」為概念所打造的飯店。

SPA露臺庭園。（圖取自活動官網）

採用空間迴遊的館內，不僅有自家源泉的溫泉，精心規劃的時尚空間更讓人忍不住想拍照打卡。以喜歡和人分享「空間」及「體驗」為趨勢的新世代為對象，提供旅客「在遠離日常生活的箱根才能享受體會到的「非日常感」的全新旅宿體驗提案。令人開心的是「箱根YUTOWA」距離箱根登山鐵道強羅站走路只需5分鐘。

不論是誰都能自由享受的「SPA露臺庭園」與「藏書閣」兩處公共空間。木造搭建而成的「SPA露臺庭園」，設有自家源泉的足湯及營火，「藏書閣」收藏了約700本書藏，每個人都能在各自喜歡的空間度過悠閒時光。以「飯店」及「公寓式飯店」來自不同的發想而準備了兩種類型的客房，也是強羅地區第一個公寓式房型的飯店，且客房內擁有私人景觀源泉溫泉湯池。

SPA露臺庭園足湯。（圖取自活動官網）

可利用小田急電鐵推出的「箱根周遊券」自由乘坐箱根登山電車、箱根空中纜車、箱根海賊觀光船等交通設施，尤其今年的海賊船乃由日本七星列車設計師水戶岡銳志全新打造「女王蘆之湖號」，金黃色的船身與蘆之湖相映，展現低調奢華的風格，猶如置身高級渡假飯店中。

箱根 YUTOWA

地址：〒250-0408 神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300-27

(中時電子報)