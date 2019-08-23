長榮中學校長王昭卿23日宣布辭去校長一職並申辦退休。（翻攝自網路）

台南市私立長榮中學8月停發部分薪水爭議，引起老師組教師會反彈學校將經營不善的責任推給老師承擔，學校董事會23日開會，數十名老師舉標語在場外靜坐，學校董事長陳宗彥與校長王昭卿當場辭職，王昭卿並申請退休，未來校務由新團隊接手。

(中時 )