原本是電影大外行的電影人李崗，四十歲開始才投入電影工作，談到人生中電影夢的開始，是從寫劇本開始，「會說故事真的很重要」，他認為再短的影片都要說出故事，基本的「起承轉合」要注意，最重要不要太自戀，陷在自己想表達的情境中，而是要同步從觀看人的角度來完成一部作品。

對一個專業電影評審來說，李崗認為看過太多的影片，如果再看到太自戀或重複太多的影片會覺得很煩，而且這次婦聯會舉辦的微電影競賽，是屬於業餘性質，在技術方面不要太花俏，說故事是很重要的事，還有就是誠懇和聰明。在拍攝前一定要先寫好劇本，同時為了怕後製時缺關鍵畫面，拍攝時不妨多拍一些畫面留著，但切記影片後製時，一定要檢視鏡頭和旁白等，看到多餘或重複的就要捨得抽掉，才會讓影片更簡潔且方向明確。

他也舉例像目前連好萊塢拍片的大方面，都是簡潔俐落，且影片劇情要走在觀眾前面，不要讓觀眾覺得一直在等待，可一開始破題，製造懸疑後發展開來，最後用一個驚訝點做為結束。所以影片一開始規劃即考驗編劇的能力，而掌鏡導演方向要明確而直接，他強調拍片人「聰明」是很重要的事，至於「誠懇」則是會讓影片被感動的重要因素。

電影「想飛」改編自空軍中校李政亮的故事，李崗身兼導演和監製一圓從小的空軍夢。(李崗提供)

最後，李崗導演也提醒參賽者，影片初步完成時，要找不同的人來看，真正了解觀看人的感受和想法，再來做為影片最後修正的參考，千萬不要陷入個人的情境之中，簡單說就是要拋開自戀，才能完成好的影片。

李崗小檔案：

1957年生61歲

現任安可電影董事長

國立海洋大學航海系畢業

1996年以「今天不回家」獲亞太影展最佳編劇獎

(中時電子報)