台中市成為國際觀光旅遊勝地，為維護遊客搭乘計程車權益，台中市府交通局在各觀光景點及交通樞紐擴大稽查，取締非法營業的白牌車及未按表收費的計程車，乘客勿透過LINE群組等方式搭乘非法營業白牌車，或與計程車議價包車，避免消費糾紛與安全疑慮。

交通局長葉昭甫指出，台中市有豐富的觀光景點，吸引國內外遊客前來，有遊客透過LINE群組叫車搭乘白牌車，不僅不安全，遇到消費糾紛時政府也很難協助。

為保障乘客搭車權益，交通局聯合警察局在各大車站及重要觀光景點擴大稽查，一旦查獲非法營業白牌車，將依違反公路法及運輸業管理條例等法令，處10萬元以上罰鍰，累犯更將吊銷駕照、行照與牌照。

葉昭甫說，計程車應安裝計費表，並依規定收費，近日交通局稽查發現部分計程車駕駛載客時未依規定跳表，乘客多為外籍遊客，並稱是包車，交通局將持續在彩虹眷村、逢甲商圈等國際旅客喜愛景點，與警察局聯合進行擴大稽查，守護乘客搭車權益。

交通局除不定期進行稽查非法白牌車及計程車外，也將依查獲的LINE群組，函請台灣連線股份有限公司協助刪除投稿內容，或對該帳號停權或刪除。

民眾如透過市府1999市民專線或市政信箱提供車號、駕駛姓名、乘車時間及地點或檢附照片等相關證據進行檢舉，如查獲屬實，將依法處9000元以上9萬元以下罰鍰。檢舉案只要提供起訖點、搭乘時間、車資、車號等要件就能成立。

(中時 )